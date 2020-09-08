Бондаренко принял решение выставить свою кандидатуру на местных выборах, которые пройдут на Украине 25 октября.
«Наша команда будет реальными делами показывать результат работу, которую нужно делать в городе», — заверил он.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с 1 мая разрешил выйти на работу персоналу магазинов, мастерских, рынков, салонов красоты и летних площадок ресторанов, несмотря на пандемию коронавируса.
Президент Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции назвал градоначальника Черкасс «бандитом», на которого заведено 19 уголовных дел, и заявил, что не сядет с ним за один стол.
После этого Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства. Судебное заседание по делу состоится в Печерском суде 1 октября.