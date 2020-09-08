Бондаренко принял решение выставить свою кандидатуру на местных выборах, которые пройдут на Украине 25 октября.

«Наша команда будет реальными делами показывать результат работу, которую нужно делать в городе», — заверил он.

Скандальный мэр Черкасс Бондаренко перебежал от Филатова к Коломойскому
Скандальный мэр Черкасс Бондаренко перебежал от Филатова к Коломойскому
© Facebook, Анатолій Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с 1 мая разрешил выйти на работу персоналу магазинов, мастерских, рынков, салонов красоты и летних площадок ресторанов, несмотря на пандемию коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции назвал градоначальника Черкасс «бандитом», на которого заведено 19 уголовных дел, и заявил, что не сядет с ним за один стол. 

После этого Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства. Судебное заседание по делу состоится в Печерском суде 1 октября.

 