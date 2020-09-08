Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который осмелился выступить против президента Владимира Зеленского во время карантина, вновь собирается занять пост градоначальника. Об этом городской голова заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

Бондаренко принял решение выставить свою кандидатуру на местных выборах, которые пройдут на Украине 25 октября.

«Наша команда будет реальными делами показывать результат работу, которую нужно делать в городе», — заверил он.

Скандальный мэр Черкасс Бондаренко перебежал от Филатова к Коломойскому © Facebook, Анатолій Бондаренко Анатолий Бондаренко с 1 мая разрешил выйти на работу персоналу магазинов, мастерских, рынков, салонов красоты и летних площадок ресторанов, несмотря на пандемию коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции назвал градоначальника Черкасс «бандитом», на которого заведено 19 уголовных дел, и заявил, что не сядет с ним за один стол.

После этого Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства. Судебное заседание по делу состоится в Печерском суде 1 октября.