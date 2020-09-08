Критическая нехватка крови с отрицательным резус-фактором зафиксирована в Киеве. Об этом 8 сентября сообщается на сайте Киевского городского центра крови

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