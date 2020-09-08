Согласно информационной таблице на сайте, в столице по состоянию на 8 сентября отмечается критическая ситуация с запасами крови всех групп с отрицательным резус-фактором.
Также мало запасов донорской крови с положительным резус-фактором.
Согласно информационной таблице на сайте, в столице по состоянию на 8 сентября отмечается критическая ситуация с запасами крови всех групп с отрицательным резус-фактором.
Также мало запасов донорской крови с положительным резус-фактором.
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