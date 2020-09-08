Украина — страна-донор. О чём говорит история с плачущими младенцами
Украина — страна-донор. О чём говорит история с плачущими младенцами
© REUTERS, Gleb Garanich
Согласно информационной таблице на сайте, в столице по состоянию на 8 сентября отмечается критическая ситуация с запасами крови всех групп с отрицательным резус-фактором. 

Также мало запасов донорской крови с положительным резус-фактором.    