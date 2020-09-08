Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма составляют 70 миллиардов гривен (около 170 миллиардов рублей) в год, или приблизительно 2% ВВП. Об этом 8 сентября заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт министерства

В Одесской области в ДТП с легковушками погибло шестеро человек © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

«Мы уже провели закупки на 87%, и это притом, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений», — отметил министр.