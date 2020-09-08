По его словам, главной целью министерства является снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Криклий также отметил, что программа безопасности дорожного движения, финансирование которой в 2020 году составляет 3,2 миллиарда гривен (около 8 миллиарда рублей), требует «качественно нового видения и совершенствования».
«Мы уже провели закупки на 87%, и это притом, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений», — отметил министр.