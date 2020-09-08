Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убедить часть своих сторонников в том, что все его предвыборные претензии в адрес России носили временный характер. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И вот эти скороспелые возвраты и добрые слова в сторону России этих людей пока до конца не убедили. Тем более для Лукашенко важен визит в Россию, чтобы убедить этих людей, что это было временное явление, не характерное», — считает Жарихин.

Однако, подчеркнул политолог, Лукашенко столкнулся и с другими внутренними проблемами, поскольку люди устали от его неизменной политики и ждут новых идей, которые бы соответствовали изменившемуся миру.

Лукашенко понимает, что люди этого хотят, но пока, кроме общих разговоров, особенно ничего нет: ни содержания этой политической реформы, ни сроков этой реформы, добавил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36 млрд рублей).