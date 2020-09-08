Эксперт уточнил, что теперь против него протестует часть его ядерного электората, которая относилась к нему достаточно сдержанно, но голосовала за него, поскольку он в определенной степени являлся гарантом тесных отношений с Россией.
«И вот эти скороспелые возвраты и добрые слова в сторону России этих людей пока до конца не убедили. Тем более для Лукашенко важен визит в Россию, чтобы убедить этих людей, что это было временное явление, не характерное», — считает Жарихин.
Однако, подчеркнул политолог, Лукашенко столкнулся и с другими внутренними проблемами, поскольку люди устали от его неизменной политики и ждут новых идей, которые бы соответствовали изменившемуся миру.
Лукашенко понимает, что люди этого хотят, но пока, кроме общих разговоров, особенно ничего нет: ни содержания этой политической реформы, ни сроков этой реформы, добавил специалист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36 млрд рублей).