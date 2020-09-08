Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) назвала участника «Детского Евровидения»-2020. На песенный конкурс в Варшаву поедет Александр Балабанов с песней «Открывай», которую он исполняет на украинском языке. Эта информация 8 сентября появилась на сайте НОТУ

Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе © скриншот видео "Одесская епархия"

«Поздравляю победителя! Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри, мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов», — сказал член правления «UA: Общественное вещание» Ярослав Лодыгин.

Александру Балабанову 14 лет, он родился в Донецке. Когда мальчику было 8, семья переехала в Киев. Вокалом мальчик занимается с 4 лет, знает английский язык и учит еще немецкий и турецкий.

«Детское Евровидение» запланировано на 29 ноября в столице Польши Варшаве. В прошлом, 2019-м, году Украину на этом песенном конкурсе представляла София Иванько, она заняла 15-е место.

В августе вокруг «Евровидения» для детей на Украине разгорелся скандал, когда лидера нацотбора сироту Максима Ткачука вычеркнули из претендентов сотрудники НОТУ. По одной из версий, причина была в том, что ребенок спел «непатриотичную» «Смуглянку».

В итоге представители телерадиокомпании заявили, что вина за случившееся лежит на бабушке, которая «выбрала ребенку такой путь».