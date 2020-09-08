Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность. В их поддержку сегодня под землей протестуют уже почти 400 горняков четырех шахт КЖРК.
«Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение председателю Днепропетровской областной государственной администрации Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области», — заявил Шмыгаль.
По его словам, результатом такого диалога должен стать меморандум, который будет способствовать улучшению соцобеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия.
Также на место с целью ознакомления с ситуацией вылетела первый замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко.
Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская» — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.