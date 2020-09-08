Офис президента Украины выразил крайнюю обеспокоенность информацией о нападении на бывшего заключенного Владимира Балуха, который был осужден в России, а избит накануне в Киеве. Об этом 8 сентября Офис сообщает в Facebook

Отмечается, что у Балуха сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет. Сенцов заявил об избиении Балуха © Simon Peter Tiu / flickr

«Его жестоко избили ночью — фактически в годовщину его освобождения из плена… Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что уличное насилие на Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Офис Зеленского ожидает от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений.