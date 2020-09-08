Массовая продажа Китаем американского долга может сильно ударить по экономике как США, так и всего мира, уверен эксперт. По его данным, Китай готов сбросить американские ценные бумаги на общую сумму $200 млрд.
«Угроза распродажи такого крупного портфеля может стать серьёзным политическим аргументом. Подобный сценарий уже назвали "ядерным", так как он угрожает мировой экономике и несёт серьёзные потрясения», — приводит его слова агентство.
При этом он считает, что «вариант столь масштабной распродажи американских долговых бумаг (трежерис) возможен только тогда, когда конфронтация фактически перейдёт на уровень военных действий».
Аналитик уверен, что такая угроза вполне реальна, поскольку Китай на сегодняшний день является вторым по объёму держателем трежерис в мире, и несет с собой серьезные риски как для экономики США, так и для остального мира.
Беляев отметил, что за последние 12 месяцев Китай снизил свою позицию в американских ценных бумагах на 3,5%. По его словам, это последовательная политика Поднебесной.