Пекин вооружен мощным финансовым и политическим инструментом, применение которого грозит серьезными проблемами для экономики США, сказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев в комментарии «Интерфаксу» 8 сентября

Массовая продажа Китаем американского долга может сильно ударить по экономике как США, так и всего мира, уверен эксперт. По его данным, Китай готов сбросить американские ценные бумаги на общую сумму $200 млрд.

«Угроза распродажи такого крупного портфеля может стать серьёзным политическим аргументом. Подобный сценарий уже назвали "ядерным", так как он угрожает мировой экономике и несёт серьёзные потрясения», — приводит его слова агентство.

До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Аналитик уверен, что такая угроза вполне реальна, поскольку Китай на сегодняшний день является вторым по объёму держателем трежерис в мире, и несет с собой серьезные риски как для экономики США, так и для остального мира.

Беляев отметил, что за последние 12 месяцев Китай снизил свою позицию в американских ценных бумагах на 3,5%. По его словам, это последовательная политика Поднебесной.