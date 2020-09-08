Полицейские автомобили на Украине оборудуют приборами для фиксации нарушения скорости движения машин. Об этом 8 сентября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба МВД Украины

На Украине полицейского полкилометра везли на капоте © полиция Херсонской области

«Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупаются четыре тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов», — заявил он.

Глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.