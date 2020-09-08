Китайская интернет-компания ByteDance выиграла в споре за доменное имя TikTok в зоне com.ua. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), куда компания обратилась с иском

Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Александр Дубинин, который обманывал пользователей сети, представляясь как TikTok Ukraine.

Товарный знак TikTok и логотип соцсети в виде музыкальной ноты Дубинин использовал как фавикон — логотип своего сайта. На сайте публиковалась реклама, связанная с TikTok.

Комиссия ВОИС пришла к выводу, что домен зарегистрировали и использовали незаконно, поэтому сайт Александра Дубинина был закрыт.

Ранее сообщалось, что соцсеть официально подала иск против исполнительного указа президента США Дональда Трампа, которым предусматривается запрет ее использования на территории страны, если она не будет продана американской компании.