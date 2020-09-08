«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов)», — сообщили в штабе.
Там также уточнили, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в воинскую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. Ему сообщили, что Колесниковой нет в данной воинской части.
«Мы обращаемся к белорусским властям с требованием сообщить о местонахождении Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти — незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством», — добавили в штабе.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета оппозиции Колесникова была задержана.
По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, вытолкнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.