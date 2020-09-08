Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил штаб экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико в своем Telegram-канале

«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов)», — сообщили в штабе.

Там также уточнили, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в воинскую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. Ему сообщили, что Колесниковой нет в данной воинской части.

«Мы обращаемся к белорусским властям с требованием сообщить о местонахождении Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти — незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством», — добавили в штабе.

«Хотела убежать на Украину к сестре»: Лукашенко прокомментировал ситуацию с Колесниковой © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета оппозиции Колесникова была задержана.

По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, вытолкнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.