Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. С каждым из них он обсудил события в Белоруссии и ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, сообщает "Интерфакс" 8 сентября

Как отмечается, Столтенберг назвал «неприемлемыми нарушениями международных норм» задержания белорусскими силовиками участников массовых беспорядков.

«Все союзники поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее», — заявил генсек НАТО.

Эти тезисы были озвучены им в ходе переговоров с главами МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, Литвы — Линасом Линкявичюсом, Эстонии — Урмасом Рейнсалу и Польши — Збигневом Рау.

После таких агрессивных заявлений в адрес властей России и Белоруссии Столтенберг заявил, что «Североатлантический альянс остается бдительным, строго оборонительным и готов сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО».

Кроме того, Столтенберг совместно с главами МИД потребовал от России «срочно продемонстрировать прозрачность и привлечь к ответственности виновных» в отравлении Навального.

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Медики провели Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 — на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей. Никаких отравляющих веществ у него не выявили.

Об отравлении блогера заявили власти Германии уже после того, как Навальный прибыл на их территорию.