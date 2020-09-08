Как отмечается, Столтенберг назвал «неприемлемыми нарушениями международных норм» задержания белорусскими силовиками участников массовых беспорядков.
«Все союзники поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее», — заявил генсек НАТО.
Эти тезисы были озвучены им в ходе переговоров с главами МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, Литвы — Линасом Линкявичюсом, Эстонии — Урмасом Рейнсалу и Польши — Збигневом Рау.
После таких агрессивных заявлений в адрес властей России и Белоруссии Столтенберг заявил, что «Североатлантический альянс остается бдительным, строго оборонительным и готов сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО».
Кроме того, Столтенберг совместно с главами МИД потребовал от России «срочно продемонстрировать прозрачность и привлечь к ответственности виновных» в отравлении Навального.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолете, он был госпитализирован в Омске.
Медики провели Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 — на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей. Никаких отравляющих веществ у него не выявили.
Об отравлении блогера заявили власти Германии уже после того, как Навальный прибыл на их территорию.