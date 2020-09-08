Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не слышал о планах отправить его в отставку, но готов к любому решению парламента. Он сказал об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ» 8 сентября

«Страна-реципиент». Глава Минфина признал зависимость Украины от МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время в Кабмине могут произойти перестановки. По его словам, это связано с кризисом в отдельных отраслях экономики и речь идет о министре экономики Игоре Петрашко, и.о. министра энергетики Ольге Буславец и Марченко.

«Для меня истерия на прошлой неделе является несколько странной. Мягко говоря. Поскольку у меня рабочий диалог и профессиональная коммуникация с президентом и премьером. От них я не слышал ни одного слова, которое бы заставило меня думать об отставке… Я готов к любым сценариям… Значительную часть взятых обязательств, кстати, уже выполнил. Поэтому сейчас точно не буду держаться за должность», — заявил Марченко.

Он отметил, что упреки из парламента кажутся странными еще и потому, что он имел возможность открыто обсуждать с депутатами, недовольными деятельностью Минфина, сложившуюся ситуацию. И сколько раз они виделись, никто не озвучил каких-либо претензий, сказал министр.