Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время в Кабмине могут произойти перестановки. По его словам, это связано с кризисом в отдельных отраслях экономики и речь идет о министре экономики Игоре Петрашко, и.о. министра энергетики Ольге Буславец и Марченко.
«Для меня истерия на прошлой неделе является несколько странной. Мягко говоря. Поскольку у меня рабочий диалог и профессиональная коммуникация с президентом и премьером. От них я не слышал ни одного слова, которое бы заставило меня думать об отставке… Я готов к любым сценариям… Значительную часть взятых обязательств, кстати, уже выполнил. Поэтому сейчас точно не буду держаться за должность», — заявил Марченко.
Он отметил, что упреки из парламента кажутся странными еще и потому, что он имел возможность открыто обсуждать с депутатами, недовольными деятельностью Минфина, сложившуюся ситуацию. И сколько раз они виделись, никто не озвучил каких-либо претензий, сказал министр.