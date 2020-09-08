Предсказатель Влад Росс уверен, что в ближайшее время на Украине число заболевших от суток к суткам будет только расти, но импортная вакцина поможет многим еще до нового 2021 года. Его комментарий приводит издание "Главред" 8 сентября

По словам астролога, массовые заражения вирусами, как например, пандемия испанки, всякий раз сопровождаются сближением Юпитера и Плутона.

«Когда эти планеты сближались в прошлый раз, стремительно стало расти количество заболевших. К сожалению, и сейчас Юпитер начал стремительно приближаться к Плутону. Юпитер указывает на широкий охват, массы, расширение возможностей, а Плутон обозначает толпу, народы, массы людей. Нынешнее сближение Юпитера и Плутона меня, как астролога, дико напрягает и настораживает», — объяснил свое предсказание Росс.

Он прогнозирует, что критическим месяцем по заражению Covid-19 для мира и конкретно Украины станет ноябрь, и только потом заболеваемость пойдет на спад.

Астролог сделал шокирующий прогноз о Зеленском и Путине © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

По мнению Росса, полагаться на надежность российского препарата не стоит, потому что его «россияне просто украли». Правда, это заявление он оставил без комментария, по движению каких именно планет он сделал такой вывод.