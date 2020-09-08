Если Зеленский не сможет сдержать не подчиняющихся ему украинских боевиков на линии фронта, до местных выборов его могут ждать и более серьезные инциденты, подрывающие перемирие на Донбассе, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Сейчас я очень надеюсь, что до местных выборов армия, Зеленский, командование ВСУ постараются сдержать боевиков на линии фронта. Хотя, учитывая тот факт, что эти боевики состоят из подразделений, мягко говоря, не самых дисциплинированных, порой не подчиняющихся верховному главнокомандующему, я думаю, что не избежать и более серьезных инцидентов», — сказал эксперт.

Владимир Корнилов: Не будет войны на Донбассе — не будет кредитов для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Совсем недавно украинский штаб ООС сообщил о том, что погибли двое их военных якобы при тушении пожара. Но извините — почему они при этом погибли в "серой зоне", "на минном поле противника", как говорилось в этом сообщении? Это вызывает целый ряд вопросов. То есть получается, что украинцы все-таки проводят, судя по этому сообщению, диверсионные операции, вылазки в "серую зону" и на территорию ДНР и ЛНР, что запрещено условиями перемирия, Украина дала обязательство воздержаться от этих операций», — сказал Корнилов.

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