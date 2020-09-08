«Сейчас я очень надеюсь, что до местных выборов армия, Зеленский, командование ВСУ постараются сдержать боевиков на линии фронта. Хотя, учитывая тот факт, что эти боевики состоят из подразделений, мягко говоря, не самых дисциплинированных, порой не подчиняющихся верховному главнокомандующему, я думаю, что не избежать и более серьезных инцидентов», — сказал эксперт.
Эксперт напомнил, что попытки подорвать перемирие совершались с украинской стороны уже не единожды.
«Совсем недавно украинский штаб ООС сообщил о том, что погибли двое их военных якобы при тушении пожара. Но извините — почему они при этом погибли в "серой зоне", "на минном поле противника", как говорилось в этом сообщении? Это вызывает целый ряд вопросов. То есть получается, что украинцы все-таки проводят, судя по этому сообщению, диверсионные операции, вылазки в "серую зону" и на территорию ДНР и ЛНР, что запрещено условиями перемирия, Украина дала обязательство воздержаться от этих операций», — сказал Корнилов.
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