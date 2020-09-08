Двое военнослужащих из состава Операции объединенных сил в Донбассе подорвались на противопехотной мине (ПМН-2). Об этом 8 сентября сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook

Донбасс: отложенный обстрел. Что осталось «за кадром» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Нажимная противопехотная мина, на которой подорвались украинские силовики, считается одной из самых мощных в мире. Была разработана в СССР в середине прошлого века. Взрыв этой мины причиняет человеку настолько тяжелые ранения, что практически не оставляет шансов на выживание. За свою смертоносность мина на Западе получила прозвище «Чёрная вдова».

В минувшем году, по данным международной организации Handicap International, Украина вошла в пятерку стран с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.