Обоим силовикам оказали медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние их здоровья военные медики оценивают как удовлетворительное. Расследованием происшествия занимается командный состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Нажимная противопехотная мина, на которой подорвались украинские силовики, считается одной из самых мощных в мире. Была разработана в СССР в середине прошлого века. Взрыв этой мины причиняет человеку настолько тяжелые ранения, что практически не оставляет шансов на выживание. За свою смертоносность мина на Западе получила прозвище «Чёрная вдова».
В минувшем году, по данным международной организации Handicap International, Украина вошла в пятерку стран с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.