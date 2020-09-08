Во вторник, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате».
Бортник напомнил, что минский переговорный формат — это «трехуровневая матрешка»: базовый уровень — это советники, второй уровень — это министры иностранных дел, третий уровень — это президенты.
«То есть не надо переоценивать важность встречи советников, поскольку они фактически только готовят документы, которые будут потом парафированы министрами иностранных дел и могут быть подписаны или не подписаны президентами. Это целый базовый, полутехнический формат», — сказал политолог.
Ранее заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что примет участие во встрече политсоветников в «нормандском формате».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.