Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал, что уличные беспорядки и митинги вполне могут случиться и в России. Его слова приводит журналист «первого канала» Антон Верницкий в своем Telegram-канале 8 сентября

Глава белорусского государства ответил на вопрос представителей СМИ о протестах, которые не прекращаются в его стране и деятельности оппозиции.

«Не думайте, что подобное не может произойти в России», — процитировал Верницкий президента Белоруссии.

«Меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника»: Лукашенко признал, что «немного пересидел» © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих российских СМИ во Дворце независимости в Минске. На интервью приехали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий канала «Россия 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти к ней от действующего президента.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).