Близкий соратник бизнесмена Игоря Коломойского и депутат Рады из группы «За будущее» Игорь Палица заявил, что нынешний глава правительства Денис Шмыгаль в подметки не годится экс-премьеру Украины Николаю Азарову, которого он назвал профессионалом с большой буквы. Об этом 8 сентября он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Азаров был профессионал, причем с большой буквы. Если сравнивать по профессионализму, скажем, Азарова со Шмыгалем или Гончаруком, то их нельзя на одну ступеньку даже поставить… Потому что правительство должно работать. Не может быть страна без правительства. Мои принципы, что должна работать государственная система, машина. Но должна работать правильно», — заявил он.

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При этом он признал, что Азаров делал ошибки и «давал какие-то преференции донецким своим любимцам».

Также депутат подчеркнул, что жалеет о том, что голосовал за кандидатуру Шмыгаля и его предшественника на посту премьера Алексея Гончарука.