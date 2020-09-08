«Азаров был профессионал, причем с большой буквы. Если сравнивать по профессионализму, скажем, Азарова со Шмыгалем или Гончаруком, то их нельзя на одну ступеньку даже поставить… Потому что правительство должно работать. Не может быть страна без правительства. Мои принципы, что должна работать государственная система, машина. Но должна работать правильно», — заявил он.
Депутат считает, что Азаров принимал взвешенные решения и очень многие из них были государственнические.
При этом он признал, что Азаров делал ошибки и «давал какие-то преференции донецким своим любимцам».
Также депутат подчеркнул, что жалеет о том, что голосовал за кандидатуру Шмыгаля и его предшественника на посту премьера Алексея Гончарука.