Требовать прекращения огня в Донбассе до реализации политической части Минских соглашений - все равно что говорить, что мира не будет. Об этом директора Украинского института политики Руслана Бортника сказал в интервью изданию Украина.ру

Семён Пегов: Запад рассматривает донбасский фронт в связке с белорусским © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ждать того, что будет полное прекращение огня, а после него реализовывать Минские соглашения — это идеализм, инфантилизм и манипуляция, просто обман общества. Потому что всегда будут на фронте люди, которые будут стрелять, даже несмотря на самые жесткие приказы руководства… И требовать ее прекращения — это все равно что говорить о том, что мира не будет», — заявил Бортник.

По его мнению, сначала необходимо реализовывать часть положений Минских соглашений, а только потом уже добиваться полноценного прекращения огня.

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