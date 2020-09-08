В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне.
«Ждать того, что будет полное прекращение огня, а после него реализовывать Минские соглашения — это идеализм, инфантилизм и манипуляция, просто обман общества. Потому что всегда будут на фронте люди, которые будут стрелять, даже несмотря на самые жесткие приказы руководства… И требовать ее прекращения — это все равно что говорить о том, что мира не будет», — заявил Бортник.
По его мнению, сначала необходимо реализовывать часть положений Минских соглашений, а только потом уже добиваться полноценного прекращения огня.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.