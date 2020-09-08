«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — процитировал Бабаян президента Белоруссии.
Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. В их числе главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий канала «Россия 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти к ней от действующего президента.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).