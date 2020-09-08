Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что после голосования за новую конституцию страны станет возможным проведение досрочных выборов. Его слова приводит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 8 сентября

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — процитировал Бабаян президента Белоруссии.

Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. В их числе главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий канала «Россия 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника»: Лукашенко признал, что «немного пересидел» © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк набрал более 80% голосов.

Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти к ней от действующего президента.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).