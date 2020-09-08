По данным издания, пасынок журналиста был зависим от алкоголя, а затем «подсел» на наркотики.
«На веселое времяпровождение денег не хватало, и как-то агрессивный молодчик отобрал их у приемного отца. Затем полез на него с кулаками, и забил до смерти», — говорится в сообщении.
Лежащего на полу 78-летнего Кривца обнаружила дочь. Она же вызвала полицейских, которые задержали убийцу.
В Единый реестр досудебных расследований внесли материалы по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Признательные показания пасынок журналиста пока не давал, только назвал себя «посланником небес» по пути в изолятор.