В Херсоне пасынок убил отчима - заведующего корреспондентским пунктом государственного информационного агентства Укринформ Григория Кривца. Об этом 7 сентября сообщило издание «Типичный Херсон»

По данным издания, пасынок журналиста был зависим от алкоголя, а затем «подсел» на наркотики.

«На веселое времяпровождение денег не хватало, и как-то агрессивный молодчик отобрал их у приемного отца. Затем полез на него с кулаками, и забил до смерти», — говорится в сообщении.

На Украине заскучавший подросток убил дедушку и ранил бабушку © Morgane Lafond / flickr

В Единый реестр досудебных расследований внесли материалы по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Признательные показания пасынок журналиста пока не давал, только назвал себя «посланником небес» по пути в изолятор.