В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия УДАР Виталия Кличко, за которую готовы отдать голоса 28,6% избирателей, собирающихся прийти на выборы. Результаты опроса представлены на сайте Социологической группы «Рейтинг» 8 сентября

Кандидата в мэры Киева подвесили над «мостом Кличко» © Украина.Ру Исследование показало, что 49% опрошенных часто следят за политическими новостями в столице, 28% — делают это иногда, 17% — редко. Лишь 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева. Опрос провели 31 августа — 1 сентября методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.