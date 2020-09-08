Партию «Европейская солидарность» поддерживают 14% опрошенных, партию «Слуга народа» — 10,7%, «Перемогу Пальчевского» — 6,9%, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 6,8%, «Голос» — 6,5%, «Батькивщину» — 6,4%, «Силу и честь» — 5,5%, а «Партию Шария» — 3,8%.
Исследование показало, что 49% опрошенных часто следят за политическими новостями в столице, 28% — делают это иногда, 17% — редко. Лишь 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева.
Опрос провели 31 августа — 1 сентября методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.