«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Белоруссию», — сказал Лукашенко российским журналистам.
Глава республики не исключил проведения досрочных выборов после конституционной реформы, однако выразил мнение, что если он уйдет, то его сторонников «будут резать».
Лукашенко также рассказал журналистам, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии. Признал лидер государства и внутренние причины происходящего, по его мнению, это желание новых поколений «буржуйчиков» получить власть.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).