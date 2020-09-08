Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущим российским СМИ признал, что «немного пересидел» на своем посту, но при этом заявил, что только он может защитить страну. Его слова приводит РИА Новости 8 сентября

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Белоруссию», — сказал Лукашенко российским журналистам.

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Лукашенко также рассказал журналистам, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии. Признал лидер государства и внутренние причины происходящего, по его мнению, это желание новых поколений «буржуйчиков» получить власть.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).