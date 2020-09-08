Лидер белорусского государства дал интервью ряду российских СМИ, в котором ответил в том числе на вопрос о ситуации с Колесниковой.
«Она действительно хотела убежать на Украину к сестре», — цитируют журналисты Лукашенко.
По данным Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, Мария Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства, а два других члена КС Иван Кравцов и Антон Родченков смогли покинуть территорию республики.
В ГПК сообщили также, что Кравцов и Родченков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство. При этом замглавы украинского МИДа Антон Геращенко опроверг эту информацию.
В понедельник, 7 августа, появились данные, что Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.
Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родченкова и Ивана Кравцова.
Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины.
По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на Родину.