Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова действительно хотела сбежать в соседнюю страну, об этом глава республики рассказал в интервью российским журналистам, передает «Россия-1» 8 сентября

Лидер белорусского государства дал интервью ряду российских СМИ, в котором ответил в том числе на вопрос о ситуации с Колесниковой.

«Она действительно хотела убежать на Украину к сестре», — цитируют журналисты Лукашенко.

«Выпихнули из салона». Госпогранкомитет Белоруссии рассказал, как Колесниковой не дали прорваться на Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Мария Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства, а два других члена КС Иван Кравцов и Антон Родченков смогли покинуть территорию республики.

В ГПК сообщили также, что Кравцов и Родченков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство. При этом замглавы украинского МИДа Антон Геращенко опроверг эту информацию.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.

Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родченкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины.

По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на Родину.