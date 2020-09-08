У президента Белоруссии Александра Лукашенко не осталось времени уйти так, чтобы страну не накрыла экономическая катастрофа. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец 7 сентября в комментарии «Вечерней Москве»

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Эксперт подчеркнул, что предпосылок к стабилизации Белоруссии с Лукашенко у руля нет ровно никаких, и чем дольше он будет откладывать свой уход, тем более тяжкие последствия будут ждать экономику страны.

«Подорвано доверие инвесторов, бизнеса, сейчас разрушается IT-кластер. Несколько десятков компаний уже собираются покинуть Белоруссию и уехать в Литву, Украина также создала условия для переезда компаний. А IT-кластер — это очень доходная валютная игрушка. Так что времени нет», — пояснил Болкунец.

Грядущие финансовые потери Белоруссии специалист связывает с девальвацией рубля, обвалом кредитного рейтинга, оттоком капитала и трудовых ресурсов. По его мнению, по итогам года падение ВВП может составить 5-7%, девальвация — 20-30%.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).