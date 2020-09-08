Украинские переселенцы вышли на митинг под Офис президента Украины с требованием организовать реальное финансирование жилищных программ для временно перемещенных лиц до конца 2020 года. Об этом 8 сентября сообщают украинские «Вести»

Украина.ру на Youtube Камни и коктейли Молотова: радикализация белорусских протестов не за горами? — видео