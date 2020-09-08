Отмечается, что закон, предполагающий предоставление временного жилья, чиновники подписали еще в 2014 году, но до сих пор люди не могут добиться реальной помощи от государства.
«Мы продолжаем бессрочную акцию, которая началась еще 1 сентября, в защиту пострадавших на войне в Украине. В первую очередь мы требуем принятия специального закона о статусе потерпевших от агрессии Российской Федерации. Второе — это принятие закона о возмещении ущерба, как морального, так и материального», — рассказала активистка Наталья Омельченко.