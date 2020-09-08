«Конечно, похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — сказал Песков.

По данным Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, два других члена КС Иван Кравцов и Антон Родченков смогли покинуть территорию республики, а Мария Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства.

«Выпихнули из салона». Госпогранкомитет Белоруссии рассказал, как Колесниковой не дали прорваться на Украину
«Выпихнули из салона». Госпогранкомитет Белоруссии рассказал, как Колесниковой не дали прорваться на Украину
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
В ГПК сообщили также, что Кравцов и Родченков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство.

В понедельник, 7 августа, появилась информация, что Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.

Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родченкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины.

По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на Родину.