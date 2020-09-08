Кремль не обладает полной информацией о местонахождении и судьбе члена президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Марии Колесниковой, но власти России надеются на скорое прояснение деталей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА-Новости 8 сентября

«Конечно, похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — сказал Песков.

По данным Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, два других члена КС Иван Кравцов и Антон Родченков смогли покинуть территорию республики, а Мария Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства.

«Выпихнули из салона». Госпогранкомитет Белоруссии рассказал, как Колесниковой не дали прорваться на Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В понедельник, 7 августа, появилась информация, что Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.

Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родченкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины.

По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на Родину.