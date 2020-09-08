Верховный суд Украины отклонил ходатайство адвоката Сергея Стерненко, который в 2018 году зарезал человека в Одессе, по переносу судебного процесса в Киев. Об этом 8 сентября сообщает Klymenko Time в Facebook

Сергей Стерненко оказался замешан в деле Шеремета © Facebook, Сергій Стерненко

Защита Стерненко просила о переносе из-за инцидента перед началом первого заседания, когда активиста перед судом облили водой. Адвокат считает это нападением. Помимо этого, защитник сослался на то, что Стерненко — студент магистратуры Киевского университета им. Тараса Шевченко, а из-за продления карантина попасть в Одессу ему, адвокатам и свидетелям будет затруднительно.

«Это все свидетельствует, что в Приморском суде может быть давление на свидетелей, потому что если на глазах полиции и СБУ на меня нападают перед рассмотрением дела — то нет никакой гарантии, что не будет еще одного нападения или нападения на свидетелей, которые будут участвовать в судопроизводстве», — заявил Стерненко.