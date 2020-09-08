Отмечается, что дело будет рассматривать Приморский суд Одессы.
Защита Стерненко просила о переносе из-за инцидента перед началом первого заседания, когда активиста перед судом облили водой. Адвокат считает это нападением. Помимо этого, защитник сослался на то, что Стерненко — студент магистратуры Киевского университета им. Тараса Шевченко, а из-за продления карантина попасть в Одессу ему, адвокатам и свидетелям будет затруднительно.
«Это все свидетельствует, что в Приморском суде может быть давление на свидетелей, потому что если на глазах полиции и СБУ на меня нападают перед рассмотрением дела — то нет никакой гарантии, что не будет еще одного нападения или нападения на свидетелей, которые будут участвовать в судопроизводстве», — заявил Стерненко.