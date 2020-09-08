Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в «нормандском формате», которая запланирована на 11 сентября в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации

«Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи», — приводит агентство сообщение источника.

Как Ермак Козака «победил». Апгрейд возможен на условиях Москвы © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что указанная встреча запланирована на 11 сентября.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру отмечал, что для Зеленского это встреча ради встречи, так как для него это является важным пиаром перед местными выборами на Украине.

Эксперт добавил, что, по его мнению, в Кремле хорошо понимают мотивы Зеленского.