В поселке Озерное чиновники решили в ночь перед приездом президента Владимира Зеленского положить асфальт на одной из улиц, где, по словам местных жителей, «ямы по колено». Видео срочного ремонта опубликовал УНИАН 8 сентября

Вскоре под роликом появился комментарий о том, какой улица была до сих пор: «Если ехать до конечной — там ямы по колено», однако до приезда главы государства ничто не мотивировало местные власти привести дорогу в порядок.

Под Харьковом пожарные использовали гидранты не по назначению, чтобы угодить Зеленскому © kharkov.comments.ua

Буквально неделю назад, 2 сентября, аналогичную ночную подготовку устроили в Песочине Харьковской области, где к приезду лидера покрасили пеньки, постелили новый асфальт, а старый помыли пожарными гидрантами.

До этого в Луцке военные вычерпывали воду из луж, а в Николаевской области клеили партийную рекламу «Слуги народа» и второй раз за лето меняли асфальт.