Вскоре под роликом появился комментарий о том, какой улица была до сих пор: «Если ехать до конечной — там ямы по колено», однако до приезда главы государства ничто не мотивировало местные власти привести дорогу в порядок.
У президента Украины сейчас тур по регионам страны. В Житомирской области он планирует посмотреть объекты программы «Большое строительство».
Буквально неделю назад, 2 сентября, аналогичную ночную подготовку устроили в Песочине Харьковской области, где к приезду лидера покрасили пеньки, постелили новый асфальт, а старый помыли пожарными гидрантами.
До этого в Луцке военные вычерпывали воду из луж, а в Николаевской области клеили партийную рекламу «Слуги народа» и второй раз за лето меняли асфальт.