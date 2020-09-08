Привлекая к переговорам Сербии и Косово Израиль, президент США Дональд Трамп лишний раз подчеркивает свои успехи на дипломатическом поприще в преддверии президентских выборов. Об этом политолог Вадим Самодуров сказал в интервью изданию Украина.ру

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, Израиль вовлекли в темы нынешних переговоров между Сербией и Косово исключительно в продолжение громкой дипломатической победы Трампа по примирению евреев и мусульман и налаживанию отношений Израиля с ОАЭ… А кроме того, логика такая, что Косово — это тоже мусульмане, поэтому участие Израиля — это продолжение процесса нормализации отношений евреев и мусульман», — сказал Самодуров.

Что касается переноса посольства, то он считает, что этому не следует придавать какое-то особое значение, так как это просто «символический жест». В то же время политолог не исключил, что за этим могло стоять «глумливое желание попутно уколоть Турцию», которая настаивает на особом историческом и юридическом статусе Иерусалима.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.