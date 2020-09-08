Ранее в Вашингтоне Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой. Трамп также заявил, что Сербия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
«На мой взгляд, Израиль вовлекли в темы нынешних переговоров между Сербией и Косово исключительно в продолжение громкой дипломатической победы Трампа по примирению евреев и мусульман и налаживанию отношений Израиля с ОАЭ… А кроме того, логика такая, что Косово — это тоже мусульмане, поэтому участие Израиля — это продолжение процесса нормализации отношений евреев и мусульман», — сказал Самодуров.
Что касается переноса посольства, то он считает, что этому не следует придавать какое-то особое значение, так как это просто «символический жест». В то же время политолог не исключил, что за этим могло стоять «глумливое желание попутно уколоть Турцию», которая настаивает на особом историческом и юридическом статусе Иерусалима.
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