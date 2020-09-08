Инструкция по организации так называемых дружин, которые должны будут защищать дворы и участников уличных протестов, появилась в оппозиционном Telegram-канале NEXTA 8 сентября

Корреспонденты Telegram-канала NEXTA, ведущегося из Польши, порекомендовали своим читателям создавать отряды на основе закрытых чатов, где можно будет координировать действия участников. Канал порекомендовал белорусам пользоваться для этого сим-картами без регистрации и везде ставить пароли.

При защите дворов оппозиционеры советуют перехватить власть от ЖКХ и ТСЖ (Товарищество собственников жилья — ред.) в руки «дружины», а коммунальщиков, если они разделяют позицию официальной власти, просто не пускать в подъезды, перестать вносить коммунальные платежи.

От «Радыё «Рацыя» до NEXTA и «Чёрных пауков»: инструменты медиавойны Польши против Белоруссии © vot-tak.tv

Telegram-канал рекомендует создавать группы не менее чем в 10-15 человек, объединенных своими знаками отличия: повязками, рисунками на масках, бейджами, но при этом носить неброскую одежду, чтобы на протестах знаки отличия надевать, а по дороге домой снимать.

Ранее канал NEXTA публиковал инструкцию о том, как правильно протестовать. В списке были отказ от национальной валюты, коммунальных платежей, белорусской продукции и невыход на работу.