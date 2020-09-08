«У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения», — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице Офиса президента в YouTube.
«У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения», — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице Офиса президента в YouTube.
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