Политолог Вадим Самодуров объяснил, почему при заключении «соглашения» между Белградом и Приштиной больше преимуществ получила Сербия. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом Самодуров отметил, что Белград получает больше преимуществ, чем Приштина, несмотря на то что США всегда благоволили косоварам.

«Таковы реалии международной политики. Американцам не впервой жертвовать интересами "союзников" и сателлитов в угоду своим собственным интересам. Сейчас карта легла таким образом, что Трамп посчитал правильным для себя "прогнуть" албанцев ради того, чтобы утвердиться в роли миротворца и политика, способного решать "неразрешимые" международные проблемы», — отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.