Ранее в Вашингтоне Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой.
При этом Самодуров отметил, что Белград получает больше преимуществ, чем Приштина, несмотря на то что США всегда благоволили косоварам.
«Таковы реалии международной политики. Американцам не впервой жертвовать интересами "союзников" и сателлитов в угоду своим собственным интересам. Сейчас карта легла таким образом, что Трамп посчитал правильным для себя "прогнуть" албанцев ради того, чтобы утвердиться в роли миротворца и политика, способного решать "неразрешимые" международные проблемы», — отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.