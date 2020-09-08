Первая партия препарата «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, разработанного Центром им. Гамалеи, выпущена в гражданский оборот и скоро поступит в регионы. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее, в августе, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. У добровольцев, принимавших участие в начальной серии испытаний, был сформирован стойкий иммунный ответ и не появилось нежелательных реакций на препарат. Премьер Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы», — сказал журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности учителей и медиков. Она будет проводиться параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.

Кроме того, в комментарии радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что после завершения испытаний единой формулы вакцины «Спутник V» на ее основе планируется создать «облегченный» вариант препарата, подходящий для детей.