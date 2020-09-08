Журналисты Кирилл Вышинский и Игорь Кимаковский, которые были освобождены из Украинского плена путем обмена, собираются рассказать общественности не только о времени в плену и пытках, но и о том, как создаются цветные революции и какие они имеют последствия, сообщил журналист Игорь Кимаковский в интервью изданию Украина.ру

Кимаковский рассказал нашему корреспонденту, что собирается выпустить воспоминания о том, как он жил в плену, а также об обменах, которые происходили между Украиной и Донецкой и Луганской республиками.

Волонтер и бывший политузник Украины Игорь Кимаковский: О годовщине обмена пленными и жизни на свободе © vk.com, Игорь Кимаковский Дмитрием Грантом о совместной книге по мотивам личной переписки, где Кимаковский делится подробностями своего ареста и пребывания в застенках СБУ. Помимо публикаций в планах и другая работа.

«Буквально на днях обсуждали совместный проект с Кириллом Вышинским. С ним мы планируем прочитать цикл лекций о цветных революциях и их последствиях», — рассказал Кимаковский.

Полное интервью с бывшим политзаключенным Украины Игорем Кимаковским можно прочитать здесь.

Кирилла Вышинского обменяли 7 сентября 2019 года, 400 дней до этого журналист провел в украинской тюрьме по обвинению в государственной измене.

Игоря Кимаковского освободили путем обмена также 7 сентября 2019 года. В застенках СБУ он провел 4,5 года, подвергался пыткам. Вменяли бывшему преподавателю аграрного университета шпионаж в пользу России и ДНР.