Журналист и бывший политический узник, подвергавшийся пыткам в украинской тюрьме, Игорь Кимаковский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что в тюрьмах продолжают находиться другие заключенные, которых нужно освободить

По словам журналиста, число политзаключенных на Украине сильно сократилось с 2015 года, когда он сам оказался в застенках СБУ. Тогда в плену томилось более 1,5 тысяч человек. Сейчас, по официальным данным, Донецк разыскивает около 150 граждан, а Луганск — примерно 50.

Как в Украине лепят "агентов Кремля". Подлинная история запорожского политзаключенного © Андрей Лубенский

«За каждым таким случаем таится своя боль. И наша обязанность — достать из тюрем всех. До одного. Но есть ещё более сотни человек, которые сидят в тюрьмах и лагерях Украины по политическим статьям. Но они планируют остаться на Украине, и поэтому вынуждены вести свою борьбу самостоятельно», — сказал эксперт.

Полное интервью с бывшим политузником Украины Игорем Кимаковским можно прочитать здесь.

Игоря Кимаковского освободили путем обмена 7 сентября 2019 года. В застенках СБУ он провел 4,5 года, подвергался пыткам. Вменяли бывшему преподавателю аграрного университета шпионаж в пользу России и ДНР.