Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о его поддержке возможного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости

Меркель не в силах отказаться от «Северного потока 2» - Bloomberg © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, США давно борются с «Северным потоком-2», однако Европа должна найти силы заявить о своих национальных интересах, чтобы «избежать участи вассала».

Ранее Трамп заявил, что желает помешать строительству «Северного потока-2». По его словам, главной причиной стала ситуация с блогером Алексеем Навальным.

До этого стало известно, что введение санкций в отношении проекта из-за ситуации вокруг Навального допустила канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в поддержку «Северного потока-2».