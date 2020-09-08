«Наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы», — сказал Грушко.
По его словам, США давно борются с «Северным потоком-2», однако Европа должна найти силы заявить о своих национальных интересах, чтобы «избежать участи вассала».
Ранее Трамп заявил, что желает помешать строительству «Северного потока-2». По его словам, главной причиной стала ситуация с блогером Алексеем Навальным.
До этого стало известно, что введение санкций в отношении проекта из-за ситуации вокруг Навального допустила канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в поддержку «Северного потока-2».