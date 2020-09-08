Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал неудачную пластическую операцию на лице, считают специалисты в области пластической хирургии. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил Telegram-канал Klymenko Time

«Пообщались со специалистами в области пластической хирургии. Они уверены, что Петр Порошенко не просто худел, а и сделал пластическую операцию на лице. Конкретнее — довольно популярную круговую подтяжку лица и блефаропластику (то есть операцию по изменению формы век и разреза глаз)», — говорится в сообщении.

Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Это когда веко оттопыривается книзу, в этом случае между нижним краем радужки и веком виден белок. Собственно, как сейчас у Порошенко», — отмечается в сообщении.

При этом специалисты добавляют, что эффект еще может исчезнуть и, судя по последним фото Порошенко, его веки постепенно восстанавливаются после операции.