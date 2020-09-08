«Пообщались со специалистами в области пластической хирургии. Они уверены, что Петр Порошенко не просто худел, а и сделал пластическую операцию на лице. Конкретнее — довольно популярную круговую подтяжку лица и блефаропластику (то есть операцию по изменению формы век и разреза глаз)», — говорится в сообщении.
Специалисты полагают, что операцию экс-президенту сделали неправильно, из-за чего появился побочный эффект — так называемый «эффект круглого глаза».
«Это когда веко оттопыривается книзу, в этом случае между нижним краем радужки и веком виден белок. Собственно, как сейчас у Порошенко», — отмечается в сообщении.
При этом специалисты добавляют, что эффект еще может исчезнуть и, судя по последним фото Порошенко, его веки постепенно восстанавливаются после операции.