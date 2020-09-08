Начальник Генерального штаба ВС Украины Сергей Корнийчук считает, что угрозы главы ДНР Дениса Пушилина уничтожить украинские позиции у поселка Шумы — не более чем политическое заявление. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 7 сентября

Донбасс: отложенный обстрел. Что осталось «за кадром» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая мола быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября.

«Они уже в третий раз переносят его (обстрел). Во-первых, это политическое заявление, популизм их главаря. Он направлен на то, чтобы создать психоз, панику», — считает начальник Генштаба.

При этом Корнийчук утверждает, что ополченцы якобы сами продвигают свои позиции в сторону частей ВСУ, организовывают полеты дронов, ведут неприцельные обстрелы и минируют территорию. Правда, по его словам, эти случаи не носят массовый характер.

Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня. В том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.

Украинские власти начали военную операцию в апреле 2014 года против народных республик Донбасса, которые объявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.