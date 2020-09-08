Жителей украинского поселка переполошил ядовитый мохнатый хищник

Одна из местных жительниц поймала на территории своего домовладения крупного паука. Она подумала, что это крайне опасный ядовитый тарантул. Другие пользователи в комментариях к посту отметили, что также встречали подобных пауков.
Оказалось, что изображенная на снимке особь относится к виду южнорусских тарантулов. Они очень давно обитают на Украине. Их укус может вызвать у человека аллергическую реакцию, но не смерть. После укуса у человека возникает отёк и боль, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев.