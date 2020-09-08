Жителей украинского поселка переполошил ядовитый мохнатый хищник

Жителей поселка Чапли в Днепре напугал мохнатый ядовитый паук. Об этом на днях сообщили в Facebook-группе «Чаплі. Орган Самоорганізацї Населення ж.м.Чаплі»

Забрался в спальню. Самый ядовитый в мире паук покусал жителей Запорожья © Фото из соцсетей

Оказалось, что изображенная на снимке особь относится к виду южнорусских тарантулов. Они очень давно обитают на Украине. Их укус может вызвать у человека аллергическую реакцию, но не смерть. После укуса у человека возникает отёк и боль, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев.