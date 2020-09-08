Диктор Николай Козий скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил генеральный продюсер «UA: Украинское радио» Дмитрий Хоркин на своей странице в Facebook 7 сентября

«Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро», — написал Хоркин.

Украинский актер дубляжа и диктор Николай Козий родился в 1941 году. Его голосом озвучены программы и сериалы, в том числе познавательные передачи для школьников. Также диктор дублировал фильмы «Король говорит», «Ноев ковчег», сериалы «Альф», «Коломбо» и мультфильмы «Паровозик Томас и его друзья» и «Трансформеры».

Николай Козий также озвучил огромное количество аудиокниг. Многие пользователи утверждали, что, выбирая книгу в аудиотеке, подчас руководствовались только именем Козия на обложке.

Первая украиноязычная Библия в аудиоформате была записана именно Николаем Козием.