Всеукраинское объединение сельских глав, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» подало в суд иск к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с требованием отменить местные выборы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева

«В окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских глав, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" к Центральной избирательной комиссии. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020 года"», — сказано в сообщении.

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Организацией «Спасение села» руководит бывший депутат Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.