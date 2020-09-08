Аспирант Харьковского медицинского университета избил охранника супермаркета из-за недоразумения с арахисом. Об этом 8 сентября сообщило издание «Город Х» со ссылкой на Единый судебный реестр Украины

Проверка на рынке под Одессой обернулась дракой нацгвардейцев с продавцом - видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что инцидент произошел в супермаркете «Рост Холодногорский» в феврале 2020 года. Посетитель магазина ударил охранника кулаком по лицу — пострадавшего отправили на скорой в больницу с рваной раной левой щеки.

Когда дело дошло до суда, обвиняемый отрицал свою вину. По его словам, он зашел в супермаркет, купил хлеб в отделе выпечки, пробил его на кассе и направился к выходу, когда к нему подошел охранник и попросил предъявить чек. Потом он стал интересоваться, что у покупателя в руках и карманах. Следом подошел еще один охранник, который вызвал старшего смены. В итоге, аспиранта, по его словам, обступили, обругали матом и прижали к стене, после чего он наотмашь ударил одного из охранников и сумел выскочить на улицу.

Охранник поделился другой версией произошедшего. По его словам, покупатель ходил по торговому залу и что-то ел. А когда его остановили на выходе, обнаружили в руках горсть арахиса, взятого в открытом контейнере. Аспиранта попросили оплатить орешки, но он сказал, что взял товар на дегустацию. Из-за этого вспыхнула ссора, которая закончилась рукоприкладством.

Охранник подал в суд гражданский иск, в котором требовал 47,5 тыс. гривен (129,6 тыс. рублей) морального ущерба.

На днях Ленинский райсуд Харькова вынес приговор: медика наказали одним годом исправительных работ и обязали ежемесячно отчислять в фонд государства 20% от заработанного. Иск охранника удовлетворили частично — он получит от напавшего 15 тыс. гривен (40,9 тыс. руб.) моральной компенсации.