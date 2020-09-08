«Оппозиционеры на авто пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника. Автомобиль при пересечении границы проехал в сторону Украины без Колесниковой, ее "выпихнули" из салона. Родненков и Кравцов покинули территорию республики, они на "сопредельной стороне", Колесникова задержана», — говорится в сообщении.
В понедельник, 7 сентября, появилась информация, что Мария Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.
Позже в Координационном совете (КС) заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родченкова и Ивана Кравцова. При этом в ГУВД страны сообщили, что милиция расследует произошедшее.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Статья предполагает до 5 лет лишения свободы.
Колесникова проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета, но свидетельствовать против себя отказалась.