В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что оппозиционеры пытались прорваться через границу на машине, при этом Антону Родченкову и Ивану Кравцову удалось это сделать, а Марии Колесниковой нет, пишет Sputnik Беларусь

«Оппозиционеры на авто пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника. Автомобиль при пересечении границы проехал в сторону Украины без Колесниковой, ее "выпихнули" из салона. Родненков и Кравцов покинули территорию республики, они на "сопредельной стороне", Колесникова задержана», — говорится в сообщении.

В понедельник, 7 сентября, появилась информация, что Мария Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.

Колесникова 100%-но не планировала покидать Белоруссию – член совета оппозиции © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Антона Родченкова и Ивана Кравцова. При этом в ГУВД страны сообщили, что милиция расследует произошедшее.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Статья предполагает до 5 лет лишения свободы.

Колесникова проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета, но свидетельствовать против себя отказалась.