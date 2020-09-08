В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализировали 26-летнюю девушку с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.
Правоохранители выехали на место происшествия, опросили свидетелей и направили на экспертизу нож, найденный на месте преступления.
Когда потерпевшая пришла в сознание, она описала нападавшего и рассказала, что возвращалась домой в тот момент, когда к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил ее проводить. Получив отказ, он достал из кармана нож и несколько раз ударил им девушку.
«Отрабатывая полученную информацию, оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападавшего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.