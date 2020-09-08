«Мы не можем допустить, чтобы город остановился, ведь более 80% поступлений в бюджет Тернополя — это налоги, которые платит малый и средний бизнес. То есть, если мы их закроем, город просто остановится. Мы не сможем тогда финансировать ни больницы, ни школы, мы не сможем подготовиться к отопительному сезону. <…> Может, это и есть цель… Тернополь подает иск к правительству», — сказал Надал в видеообращении.
Мэр также попросил полицию не штрафовать предпринимателей. Однако в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области сказали, что уже начали составлять протоколы.
Сейчас сам Надал находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.
Украину делят на четыре четыре зоны, исходя из заболеваемости населения COVID-19 и количества свободных мест в больницах.