Тернополь подаст в суд на Кабинет министров Украины из-за очередного попадания в «красную» зону по коронавирусу. Об этом 7 сентября сообщил мэр города Сергей Надал на своей странице в Facebook

Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказал Надал в видеообращении.

Мэр также попросил полицию не штрафовать предпринимателей. Однако в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области сказали, что уже начали составлять протоколы.

Сейчас сам Надал находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

Украину делят на четыре четыре зоны, исходя из заболеваемости населения COVID-19 и количества свободных мест в больницах.