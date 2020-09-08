Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Об этом 7 сентября сообщило агентство УНИАН

В разговоре с журналистами Кизим отметил, что дальнейшее развитие отношений между Украиной и Белоруссией будет зависеть от множества факторов.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», — сказал посол.

Нелегко быть президентом. Главные политические события лета на Украине и в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.