Одесская облгосадминистрация (ОГА) настаивает на усилении в регионе карантина из-за распространения COVID-19. Об этом директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева сообщила на брифинге 7 сентября, передает УНИАН

На Украине вступило в силу новое карантинное зонирование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сегодня мы обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС для возвращения сценария "апрельского" карантина. Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли, что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей — надели маски, зашли в магазин — надели маски…» — заявила Одарий-Захарьева.

В понедельник, 7 сентября, на Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно нему, в Одесской области города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы были отнесены к «желтой» зоне, город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы — к «оранжевой», а города Беляевка, Измаил и Болградский район попали в «красную» зону действия карантина.